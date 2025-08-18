Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 19:18

В России после выпада Родниной призвали депутатов Госдумы отказаться от зарплаты

Малинкович: Депутаты Госдумы должны отказаться от заработной платы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Депутатам Госдумы следует перейти на безвозмездную работу и сократить размер будущих пенсий. Такое мнение высказал лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович в интервью изданию «Абзац». Поводом для заявления стали слова депутата Ирины Родниной, заявившей, что россиянам не стоит рассчитывать на высокие пенсии, поскольку государство и так обеспечивает им достойные социальные условия.

«Я напомню, что в Верховном Совете СССР очень небольшое число депутатов работало на окладе. Мне кажется, нужно вернуться к этой практике. Я не говорю, что нужно лишить зарплаты всех депутатов. Какая-то часть всё равно там должна работать на профессиональной основе», — отметил Малинкович.

Он также предложил ограничить парламентские пенсии, заявив, что они не должны превышать средний уровень пенсий по стране более чем на 20-25%. Малинкович выразил возмущение по поводу существующих диспропорций, когда ветераны получают 30 тысяч рублей, а некоторые депутаты – до 300 тысяч, что, по его мнению, является неприемлемым.

«Что она сделала для россиян?»: Яна Поплавская призвала уволить депутата Роднину за слова о пенсии
«Что она сделала для россиян?»: Яна Поплавская призвала уволить депутата Роднину за слова о пенсии

Слова Родниной о том, что гражданам нужно быть самостоятельными и заблаговременно своими силами обеспечивать себе безбедную старость, ранее раскритиковал депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, пенсионные выплаты — это не подачка со стороны государства, а право граждан, которые долгие годы трудились на благо своей страны.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Госдума
  • Пенсии
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar