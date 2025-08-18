ХАМАС согласился на 60-дневное прекращение огня в Газе

ХАМАС принял предложение о временном перемирии в секторе Газа, переданное при посредничестве Египта и Катара. Об этом РИА «Новости» сообщил информированный египетский источник.

Согласно условиям соглашения, боевые действия будут приостановлены на 60 дней с перспективой перехода к постоянному мирному урегулированию. Документ предусматривает освобождение 50% израильских заложников в обмен на часть палестинских заключённых, содержащихся в израильских тюрьмах.

Как уточнил собеседник агентства, соглашение также включает положения о масштабной гуманитарной помощи для населения Газы. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на свои источники добавил, что процесс обмена будет проводиться в два этапа, при этом палестинская сторона передаст тела погибших.