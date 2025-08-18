Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 19:06

ХАМАС согласился на 60-дневное прекращение огня в Газе

РИАН: ХАМАС согласился на 60-дневное прекращение огня в секторе Газа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Anas-Mohammed

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Anas-Mohammed

ХАМАС принял предложение о временном перемирии в секторе Газа, переданное при посредничестве Египта и Катара. Об этом РИА «Новости» сообщил информированный египетский источник.

Согласно условиям соглашения, боевые действия будут приостановлены на 60 дней с перспективой перехода к постоянному мирному урегулированию. Документ предусматривает освобождение 50% израильских заложников в обмен на часть палестинских заключённых, содержащихся в израильских тюрьмах.

Как уточнил собеседник агентства, соглашение также включает положения о масштабной гуманитарной помощи для населения Газы. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на свои источники добавил, что процесс обмена будет проводиться в два этапа, при этом палестинская сторона передаст тела погибших.

ЦАХАЛ объявил о новой фазе операции «Колесница Гидеона» в Газе
ЦАХАЛ объявил о новой фазе операции «Колесница Гидеона» в Газе

Ранее сообщалось, что за последние полгода правительство Великобритании втайне выработало план по урегулированию ближневосточного конфликта между Палестиной и Израилем. Джонатан Пауэлл, советник по вопросам безопасности, уже презентовал документ ключевым партнёрам Соединённого Королевства.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Палестина
  • Израиль
  • Сектор Газа
  • Египет
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar