Трамп на встрече с лидерами ЕС не заметил Стубба, сидящего напротив него

Американский президент Дональд Трамп в ходе встречи с европейскими лидерами в Белом доме похвалил загар канцлера Германии Фридриха Мерца и не заметил сидящего напротив него президента Финляндии Александра Стубба.

«Большая часть принимать моего друга, большое спасибо. Отлично выглядите с загаром, откуда он у вас? Я хочу такой же!» – сказал хозяин Белого дома, обращаясь к немецкому канцлеру.

А вот Стубба, сидящего прямо напротив него, республиканец не заметил. Однако уже через несколько секунд американскому лидеру удалось обнаружить своего коллегу.