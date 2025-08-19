Трамп на встрече с лидерами ЕС не заметил Стубба, сидящего напротив него
Александр Стубб. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Американский президент Дональд Трамп в ходе встречи с европейскими лидерами в Белом доме похвалил загар канцлера Германии Фридриха Мерца и не заметил сидящего напротив него президента Финляндии Александра Стубба.
«Большая часть принимать моего друга, большое спасибо. Отлично выглядите с загаром, откуда он у вас? Я хочу такой же!» – сказал хозяин Белого дома, обращаясь к немецкому канцлеру.
А вот Стубба, сидящего прямо напротив него, республиканец не заметил. Однако уже через несколько секунд американскому лидеру удалось обнаружить своего коллегу.
Ранее Дональд Трамп сообщил о намерении организовать дополнительное «маленькое обсуждение» в Овальном кабинете после встречи с главарём киевского режима Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Восточной комнате Белого дома. Изначально в расписании американского лидера это обсуждение отсутствовало.