18 августа, 21:06

Трамп на встрече с лидерами ЕС не заметил Стубба, сидящего напротив него

Александр Стубб. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Американский президент Дональд Трамп в ходе встречи с европейскими лидерами в Белом доме похвалил загар канцлера Германии Фридриха Мерца и не заметил сидящего напротив него президента Финляндии Александра Стубба.

«Большая часть принимать моего друга, большое спасибо. Отлично выглядите с загаром, откуда он у вас? Я хочу такой же!» – сказал хозяин Белого дома, обращаясь к немецкому канцлеру.

А вот Стубба, сидящего прямо напротив него, республиканец не заметил. Однако уже через несколько секунд американскому лидеру удалось обнаружить своего коллегу.

Ранее Дональд Трамп сообщил о намерении организовать дополнительное «маленькое обсуждение» в Овальном кабинете после встречи с главарём киевского режима Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Восточной комнате Белого дома. Изначально в расписании американского лидера это обсуждение отсутствовало.

