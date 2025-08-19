США недовольны нежеланием Украины признать контроль России над Донбассом
Politico: В США критикуют Зеленского за отказ уступить Донбасс России
Американские чиновники выразили недовольство нежеланием главаря киевского режима Владимира Зеленского признавать полный контроль России над Донбассом. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник в Белом доме.
Собеседник из Белого дома заявил, что уступка этих территорий могла бы быть полезна Киеву, поскольку они «всё равно будут потеряны». Он добавил, что США призывают украинское руководство реалистично оценивать возможности имеющихся вооружённых сил.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о необходимости рассмотрения темы возможного обмена территориями между Россией и Украиной. А в Овальном кабинете была размещена карта Украины, на которой были отмечены территории, находящиеся под контролем России.