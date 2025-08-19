Американские чиновники выразили недовольство нежеланием главаря киевского режима Владимира Зеленского признавать полный контроль России над Донбассом. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник в Белом доме.

Собеседник из Белого дома заявил, что уступка этих территорий могла бы быть полезна Киеву, поскольку они «всё равно будут потеряны». Он добавил, что США призывают украинское руководство реалистично оценивать возможности имеющихся вооружённых сил.