Глава Узбекистана Мирзиёев похвалил Алиева и объявил о соглашении с ЕС

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев высоко оценил политику азербайджанского лидера Ильхама Алиева и объявил о скором подписании соглашения с Европейским союзом об углубленном партнёрстве и сотрудничестве. Об этом он заявил в ходе встречи «Узбекистан, Азербайджан и Европа — сотрудничество ради общего развития».

Глава государства сообщил о принятии решения об установлении стратегического партнёрства между центральноазиатским регионом и странами Евросоюза, отметив, что в ближайшие месяцы планируется подписание Соглашения о расширенном сотрудничестве с ЕС.

Мирзиёев подчеркнул, что отношения между Ташкентом и Баку носят союзнический характер, и отметил ключевую роль Азербайджана в регионе. По его мнению, эта страна является важным стратегическим мостом, соединяющим Среднюю Азию и Европейский союз.

«Мы высоко ценим готовность уважаемого Ильхама Алиева участвовать в развитии новых общерегиональных процессов», — заключил Мирзиёев.