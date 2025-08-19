Мессенджер MAX
19 августа, 00:26

Украина отвергает любые уступки земель России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mny-Jhee

Украина отвергает любые сценарии, в которых речь идёт о передаче территорий России. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на документы.

«Согласно документу, Украина не примет никаких соглашений, включающих территориальные уступки России, и настаивает на прекращении огня как первом шаге к полному мирному соглашению», — говорится в материале.

Отдельно указано требование к Москве компенсировать ущерб за счёт активов на сумму 300 млрд долларов, замороженных в западных странах. Эти средства предлагается использовать в качестве репараций. Также отмечается, что любые шаги по смягчению санкционных мер против России возможны только при выполнении достигнутых договорённостей и соблюдении «честной игры».

А ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина направила Соединённым Штатам предложение о закупке вооружений на 90 миллиардов долларов. В перечень включены самолёты и системы противовоздушной обороны, которых нет в арсенале Киева. По словам экс-комика, этот вопрос рассматривается во втором пункте гарантий безопасности.

Тимур Хингеев
