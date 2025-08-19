Мессенджер MAX
19 августа, 01:47

Путин присвоил звание Мать-героиня жительнице Курской области Орловой

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Российский лидер Владимир Путин присвоил почётное звание «Мать-героиня» жительнице Курской области Марии Орловой. Об этом сообщил губернатор Камчатки Владимир Солодов в своём телеграм-канале.

Владимир Солодов и Мария Орлова. Фото © Telegram / Солодов. Камчатка

«Побывал в гостях (у Марии Михайловны. — Прим. Life.ru) во время поездки в Курскую область, и с первых минут нашей встречи был поражён её силой духа, мудростью и добрым сердцем», — написал он.

Решение о награждении было принято после совместного обращения Владимира Солодова и врио губернатора Курской области Александра Хинштейна. Мать-героиня вырастила десятерых детей, пять её сыновей служат в Вооружённых силах Российской Федерации: двое — в 40-й бригаде морской пехоты, трое — подводники.

Ранее Госдума приняла в I чтении новые меры поддержки для Матерей-героинь. В первом чтении был принят законопроект, который предоставляет им такие же льготы как Героям России и Героям Труда. «Матери-героини» могут претендовать на путёвки, внеочередное бесплатное оказание медицинской помощи, освобождение от оплаты жилья и коммунальных услуг, бесплатное получение земельного участка и многое другое.

