В Германии спустя 30 лет обнародовали документ с заявлением Путина об Украине

В Германии спустя три десятилетия обнародовали архивный документ с заявлением российского лидера Владимира Путина об Украине и Крыме. Об этом пишет Der Spiegel.

«Крым, восточная Украина <...> — никогда не были для России чужой страной, а всегда были частью российской территории», — говорится в материале.

Согласно изданию, Путин также критиковал Запад за интерпретацию защиты российских интересов как возрождение империализма.