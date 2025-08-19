Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 02:12
8356

В Германии спустя 30 лет обнародовали документ с заявлением Путина об Украине

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

В Германии спустя три десятилетия обнародовали архивный документ с заявлением российского лидера Владимира Путина об Украине и Крыме. Об этом пишет Der Spiegel.

«Крым, восточная Украина <...> — никогда не были для России чужой страной, а всегда были частью российской территории», — говорится в материале.

Согласно изданию, Путин также критиковал Запад за интерпретацию защиты российских интересов как возрождение империализма.

Украина отвергает любые уступки земель России
Украина отвергает любые уступки земель России

А ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом отметил усилия, направленные на урегулирование украинского конфликта. Разговор носил откровенный и конструктивный характер и продлился около 40 минут. В ходе беседы российский лидер тепло поблагодарил американского коллегу за гостеприимство и хорошую организацию встречи на Аляске и достигнутый в ходе неё прогресс в мирном урегулировании украинского кризиса.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Германия
  • Путин
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar