Полицейские прибыли в Крокус спустя 6 минут после начала нападения

Первая группа полицейских прибыла к концертному залу «Крокус Сити Холл» в Красногорске спустя шесть минут после начала террористической атаки. Об этом свидетельствуют материалы дела, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Нападение началось в 19:59. В 20:05 по московскому времени прибыл пеший наряд патрульно-постовой службы полиции в составе двоих сотрудников. В 20:10 мск — наряд отдельной роты ППС в составе 20 сотрудников. Ещё через 5 минут к «Крокусу» подъехал наряд ДПС, через минуту подоспел второй. В 20:18 прибыл первый наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны Росгвардии, в 20:22 — второй наряд группы задержания ОВО Росгвардии.

В 20:09 был объявлен сбор мобильного резерва (30 сотрудников). В 21:20 он прибыл на место происшествия.

Согласно материалам дела, подтверждённым записями с камер видеонаблюдения в «Крокусе», террористы начали стрельбу у входа №14 концертного зала в 19:59 по московскому времени. Уже к 20:02 нападавшие проникли в здание, где продолжили расстреливать посетителей «Крокус Сити Холла». Около 20:13 четверо нападавших сели в автомобиль и скрылись.

Ранее стало известно, что перед атакой на «Крокус» террористам дали указание жарить шашлык. 21 марта 2024 года Сайфулло велел Фаридуни* сначала встретиться с Мирзоевым*, а затем проследовать к месту передачи оружия. Чтобы скрыть своё нахождение, Фаридуни* должен был приобрести мангал и мясо и готовить шашлык до приезда Гадоева*.