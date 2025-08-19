Польские и союзные самолёты подняты в воздух из-за активности РФ на Украине

В Польше дежурные военные самолёты вместе с авиацией союзников были подняты на фоне сообщений о возможных действиях России на территории Украины. Об этом сообщает Оперативное командование Вооружённых сил Варшавы.

«Оперативное командование Вооружённых сил Польши запустило все необходимые процедуры. Начались операции польских и союзных воздушных судов, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки достигли состояния высшей готовности», — говорится в сообщении.

Согласно ведомству, операции имеют превентивный характер и призваны гарантировать безопасность воздушного пространства, а также защиту населения, особенно в приграничных зонах.