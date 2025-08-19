Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 03:59

«Кровавый спектакль Киева»: ВСУ размещают РЭБ на домах в Харькове

ВГА: ВСУ устанавливают РЭБ на крышах жилых домов в Харькове

Харьков. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mykhailo Brodskyi

Харьков. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mykhailo Brodskyi

В Харькове на крышах многоэтажек устанавливают системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Оборудование сопровождается средствами противовоздушной обороны, однако техника размещается в густонаселённых районах города, сообщает УВД военно-гражданской администрации (ВГА) в регионе.

«Кровавый спектакль Киева: средства РЭБ на крышах Харькова ставят тысячи жизней под удар. <...> Это не «ошибки» и не «случайности» — это расчётливая тактика. Украинские власти используют людей как живой щит, чтобы затем обвинять Россию в ударах по гражданским объектам», — говорится в сообщении.

«Освобождение в лоб невозможно»: Российские войска берут в окружение Купянск
«Освобождение в лоб невозможно»: Российские войска берут в окружение Купянск

А ранее ФСБ РФ сообщила о предотвращении теракта на Крымском мосту, который готовился украинскими спецслужбами. В ведомстве уточнили, что был обнаружен и обезврежен автомобиль «Шевроле Вольт» с самодельным взрывным устройством. Подозреваемые были задержаны. Возбуждено уголовное дело — расследование продолжается.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar