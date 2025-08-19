Киев настаивает на компенсациях со стороны России
FT: Киев требует от РФ компенсацию за ущерб, оцениваемый в 300 млрд долларов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga
Киев требует от Москвы компенсации за ущерб, который, по утверждению украинской стороны, был причинён в ходе конфликта на Украине. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на документы.
«Киев настаивает на том, чтобы Россия выплатила полную компенсацию за ущерб, нанесённый в ходе войны, которая может быть оплачена за счёт 300 млрд долларов российских суверенных активов, замороженных в западных странах», — говорится в материале.
А ранее стало известно, что Украина отвергает любые сценарии, в которых речь идёт о передаче территорий России. Власти Незалежной настаивают на прекращении огня как первом шаге к урегулированию конфликта. В требованиях также указано, что любые шаги по смягчению санкционных мер против России возможны только при выполнении достигнутых договорённостей.