Трамп прервал фон дер Ляйен во время обвинений России

Американский лидер Дональд Трамп резко отреагировал на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о так называемых «похищенных детях». Во время переговоров в Белом доме республиканец заявил, что обсуждения с европейскими лидерами сосредоточены исключительно на вопросах заключения соглашения.

«Мы собрались для обсуждения другого вопроса. Для заключения сделки», — сказал президент Соединённых Штатов.