Трамп прервал фон дер Ляйен во время обвинений России
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason
Американский лидер Дональд Трамп резко отреагировал на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о так называемых «похищенных детях». Во время переговоров в Белом доме республиканец заявил, что обсуждения с европейскими лидерами сосредоточены исключительно на вопросах заключения соглашения.
«Мы собрались для обсуждения другого вопроса. Для заключения сделки», — сказал президент Соединённых Штатов.
Ранее Трамп рассказал, кто займётся переговорами с Россией и Украиной со стороны США. По его словам, действия с Москвой и Киевом координируют вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.