Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 04:19
4897

Трамп прервал фон дер Ляйен во время обвинений России

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Американский лидер Дональд Трамп резко отреагировал на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о так называемых «похищенных детях». Во время переговоров в Белом доме республиканец заявил, что обсуждения с европейскими лидерами сосредоточены исключительно на вопросах заключения соглашения.

«Мы собрались для обсуждения другого вопроса. Для заключения сделки», — сказал президент Соединённых Штатов.

Дипломатический провал: Что нарушил Макрон во время визита в Вашингтон
Дипломатический провал: Что нарушил Макрон во время визита в Вашингтон

Ранее Трамп рассказал, кто займётся переговорами с Россией и Украиной со стороны США. По его словам, действия с Москвой и Киевом координируют вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Урсула фон дер Ляйен
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar