Китай был растроган поступком Путина после встречи с Трампом

Президент России Владимир Путин впечатлил Китай своим поступком отправиться на кладбище советских лётчиков после трёхчасовых переговоров с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске. Об этом пишет китайское издание Baijiahao.

Аналитики отметили, что президента США после встречи выглядел сильно уставшим. Это расценили как контраст между дипломатической усталостью и проявлением почтения со стороны российского лидера.