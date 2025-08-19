Мессенджер MAX
19 августа, 04:52

Китай был растроган поступком Путина после встречи с Трампом

Baijiahao: Путин впечатлил Китай поступком после встречи с Трампом на Аляске

Владимир Путин на кладбище Форт Ричардсон. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин впечатлил Китай своим поступком отправиться на кладбище советских лётчиков после трёхчасовых переговоров с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске. Об этом пишет китайское издание Baijiahao.

Аналитики отметили, что президента США после встречи выглядел сильно уставшим. Это расценили как контраст между дипломатической усталостью и проявлением почтения со стороны российского лидера.

Трамп заявил, что Путин очень хорошо принял письмо от его жены Мелании

Напомним, по завершении переговоров Путин посетил мемориал «Союзники в годы Второй мировой войны» на национальном военном кладбище Форт Ричардсон в Анкоридже. Он возложил алые розы к могилам лётчиков. На кладбище находятся 14 советских захоронений, среди которых идентифицированы 11 могил военнослужащих.

