Мерц анонсировал конференцию коалиции желающих после переговоров с Трампом

Канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщил, что после переговоров с президентом США Дональдом Трампом запланированы два ключевых мероприятия: видеоконференция так называемой «коалиции желающих» по поддержке Киева и внеочередное заседание Европейского совета. Пресс-конференция транслировалась на сайте немецкого издания Welt.

В «коалицию желающих» входят в общей сложности 30 государств мира. По словам канцлера ФРГ, они готовы и дальше помогать Украине.