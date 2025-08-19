Мессенджер MAX
19 августа, 05:38

Террористы из «Крокуса» застрелили двух безоружных мужчин, пытавшихся им помешать

Двое безоружных мужчин пытались остановить террористов, напавших на концертный зал «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года, но сами стали жертвами преступников. Об этом говорится в материалах дела.

«Свидетель увидел, как один из террористов стал перезаряжать оружие, и он увидел, как на этого террориста побежал неизвестный ему мужчина в белой кофте, желая остановить террористов, <...> затем на помощь данному мужчине побежал второй мужчина в чёрной кофте. <...> Свидетель считает, что данные мужчины пытались оказать сопротивление, спасти людей», — сказано в материалах допроса одного из посетителей концерта.

Допрошенный свидетель, находившийся на концерте группы «Пикник» вместе с супругой, рассказал, что им удалось спастись, укрывшись под стойкой охраны во время нападения.

Ранее стало известног, что соучастник теракта Зубайдулло Исмоилов*, опасаясь задержания, скрылся в мечети в Дагестане, где и был задержан. Кроме того, в материалах дела фигурирует информация, что за день до нападения на «Крокус Сити Холл» исполнители избавились от старых мобильных телефонов и приобрели новые.

* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Наталья Афонина
