Террористы из «Крокуса» застрелили двух безоружных мужчин, пытавшихся им помешать

Двое безоружных мужчин пытались остановить террористов, напавших на концертный зал «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года, но сами стали жертвами преступников. Об этом говорится в материалах дела.

«Свидетель увидел, как один из террористов стал перезаряжать оружие, и он увидел, как на этого террориста побежал неизвестный ему мужчина в белой кофте, желая остановить террористов, <...> затем на помощь данному мужчине побежал второй мужчина в чёрной кофте. <...> Свидетель считает, что данные мужчины пытались оказать сопротивление, спасти людей», — сказано в материалах допроса одного из посетителей концерта.