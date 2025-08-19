Алла Пугачёва дала Стасу Пьехе совет после травмы на концерте

Певица Алла Пугачёва написала комментарий под постом Стаса Пьехи в соцсетях, где он поделился с подписчиками некоторыми неприятными издержками своей профессии. Примадонна в ответ на жалобы посоветовала ему выбросить всё из головы.

Певец признался, что после концертов испытывает сильное эмоциональное напряжение, которое мешает ему полноценно расслабиться и восстановиться. Во время одного из выступлений в Нижнем Новгороде артист даже получил травму. На пост неожиданно откликнулась Алла Пугачёва. Примадонна написала большими буквами: «ни о чём не думай».

Реакция самого Стаса пока не известна, однако поклонники уже активно обсуждают совет звезды эстрады. Многие отметили, что совет слабоватый, поскольку после эмоционального накала невозможно резко отключить все приходящие в голову мысли.