Бензин в России резко взлетит в цене в сентябре

Согласно прогнозу доктора экономических наук Людмилы Кривко, профессора Института международных экономических связей, стоимость бензина на российских АЗС увеличится на 0,5–2,5% относительно значений, зафиксированных в конце июля. Ожидается, что цена за литр АИ-92 составит от 60,55 до 72,10 рубля, а АИ-95 – от 61,00 до 78,50 рубля.

«В России наблюдается восходящая динамика потребительских цен на бензин, которая будет сохраняться до конца 2025 года, как минимум. В сентябре следует ожидать плавного роста розничных цен за литр АИ-92 и АИ-95 по ряду причин: сезонный и инфляционный компоненты, рост спроса на оптовом рынке нефтепродуктов, снижение объёма задействованных производственных мощностей отечественных НПЗ, динамика валютного курса», — подчеркнула специалист в беседе с «Газетой.ru».

Кривко также отметила, что резкого скачка цен на бензин в розничной торговле не предвидится, поскольку государственные органы оказывают опосредованное воздействие для предотвращения подобной ситуации, в основном, путём введения ограничений на экспорт бензина.

По информации сервиса о ценах на бензин, актуальной на 18 августа, средняя цена литра АИ-92 на российских автозаправочных станциях составляет 57,88 рубля, а АИ-95 – 64,96 рубля.