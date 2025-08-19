Мессенджер MAX
19 августа, 08:18

Искусственный интеллект выяснил, где в Москве подешевело жильё

РБК: В Юго-Восточном округе цена квадратного метра снизилась до 303,4 тысяч

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ARMMY PICCA

В июле московский рынок вторичного жилья продемонстрировал разнонаправленную динамику: стоимость квартир снизилась в пяти административных округах, тогда как в семи — наоборот — выросла. Ярче всего ощутили снижение жители Троицкого административного округа (ТАО), где средняя цена за квадратный метр упала на 1,59%, достигнув 197,8 тысячи рублей. Данные приводит РБК.

Не отстаёт по снижению и Зеленоградский округ (ЗелАО), где «квадрат» подешевел на 1,16%, остановившись на отметке 248,9 тысячи рублей. Аналогичная тенденция наблюдается и в Юго-Восточном округе (ЮВАО), где средняя цена снизилась на 1,15%, составив 303,4 тысячи рублей за квадратный метр. В Новомосковском административном округе (НАО) стоимость упала на 0,67%, до 268,9 тыс. руб. за 1 кв. м; а в Юго-Западном сократилась всего на 0,25%, до 350,9 тыс. руб. за 1 кв. м.

С другой стороны, в семи округах столицы жильё подорожало, причём наиболее заметный рост пришёлся на Западный административный округ — там 1 квадратный метр подорожал на 1,65%, до 427 тыс. руб.

Цены на квартиры в новостройках растут медленнее инфляции
Ранее Life.ru рассказывал, что жители Херсона и его пригородов начали продавать жильё и бизнес по очень низким ценам. К примеру, однокомнатная квартира в городе теперь стоит 559,7 тысячи рублей, а за двушку придётся отдать всего 840 тысяч рублей.

Владимир Озеров
