Искусственный интеллект выяснил, где в Москве подешевело жильё

В июле московский рынок вторичного жилья продемонстрировал разнонаправленную динамику: стоимость квартир снизилась в пяти административных округах, тогда как в семи — наоборот — выросла. Ярче всего ощутили снижение жители Троицкого административного округа (ТАО), где средняя цена за квадратный метр упала на 1,59%, достигнув 197,8 тысячи рублей. Данные приводит РБК.

Не отстаёт по снижению и Зеленоградский округ (ЗелАО), где «квадрат» подешевел на 1,16%, остановившись на отметке 248,9 тысячи рублей. Аналогичная тенденция наблюдается и в Юго-Восточном округе (ЮВАО), где средняя цена снизилась на 1,15%, составив 303,4 тысячи рублей за квадратный метр. В Новомосковском административном округе (НАО) стоимость упала на 0,67%, до 268,9 тыс. руб. за 1 кв. м; а в Юго-Западном сократилась всего на 0,25%, до 350,9 тыс. руб. за 1 кв. м.

С другой стороны, в семи округах столицы жильё подорожало, причём наиболее заметный рост пришёлся на Западный административный округ — там 1 квадратный метр подорожал на 1,65%, до 427 тыс. руб.