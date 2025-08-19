Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Регион
19 августа, 08:31

В Москве с концертом приедет французский диджей Snake

Mash: DJ Snake выступит в Москве с концертом

Обложка © ТАСС / ABACA / Abdullah Firas

Французский диджей DJ Snake (Уильям Сами Этьен Григасин) готовится к выступлению в России. Об этом сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, его концерт пройдёт в Москве в сентябре в рамках фестиваля электронной музыки «Портал 2030-2050». Переговоры с организаторами длились почти три месяца. В столице музыкант пробудет около суток. Согласно райдеру, для него забронирован номер в престижной гостинице в центре города, предусмотрен трансфер на чёрных автомобилях, а также обычный футбольный мяч в подарок — DJ Snake увлекается футболом и даже поддерживал сборную Франции во время чемпионата мира в 2018 году в Москве. Кроме того, в райдере указано большое количество портативных колонок. Команда диджея включает более десяти человек.

Менеджмент артиста предупредил, что тщательно проверит все детали: от качества освещения до расположения сцены, чтобы Snake мог полностью контролировать взаимодействие с публикой. Для зрителей подготовлено необычное шоу — исполнитель будет играть на высоте четырёх метров над залом и обещает энергичный перформанс.

DJ Snake дважды был номинирован на премию «Грэмми». В этом году он побил рекорд: сто тысяч билетов на его концерты во Франции были раскуплены всего за три минуты.

Ранее сообщалось, что на концерте рэпера Akon в Сочи произошла массовая драка между фанатками за потное полотенце, которое рэпер бросил в зал. Поклонницы пытались разорвать сувенир на части, а мужчины рядом не вмешивались в конфликт. В итоге победила самая сильная фанатка, которая унесла полотенце целиком. Сам рэпер тоже отличился — ударил по лбу охранника на концерте. Теперь секьюрити требует 10 млн.

Никита Никонов
  • Новости
  • Франция
  • Культура
