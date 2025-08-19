Комика Алексея Щербакова признали«иноагентом», но только в одном регионе

Комика Алексея Щербакова «признали» иностранным агентом, но только в Кемеровской области, где отменили его выступление. Местные жители приняли юмориста за оппозиционера и убедили власти отменить его выступление «во избежание непредвиденных ситуаций». Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Концерт артиста планировали провести в ДК «Распадский» в Междуреченске в сентябре, однако организаторы объявили об отмене. Инициативная группа горожан обратилась к главе округа с просьбой отменить выступление, заявив, что «Щербаков чуть ли не иноагент» и «неизвестно, что у него в шутках». Несмотря на предоставленные доказательства, подтверждающие отсутствие у комика статуса иноагента и антивоенных высказываний, активисты настояли на своём.

По словам директора ДК, новый глава округа, «чтобы не рисковать», решил пойти навстречу мнению жителей. Заведующая учреждения отметила низкий спрос на выступление – было продано меньше половины мест в зале, что объясняется высокой ценой на билеты. В ближайшей афише ДК заявлены: ансамбль с программой «Играй, гармонь! Звени частушка», спектакль «Любовь под гипнозом» и конкурс творчества «Юный шахторёнок».