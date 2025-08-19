Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 09:58

В российских детсадах появятся «Разговоры о важном»

С сентября в 22 регионах РФ начнётся апробация Разговоров о важном в детсадах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Beloborod

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Beloborod

С 1 сентября в 22 регионах России стартует апробация проекта «Разговоры о важном» в детских садах. Воспитатели пройдут специальные семинары и начнут занятия с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, используя материалы, разработанные Институтом изучения детства, семьи и воспитания. Об этом сообщили на сайте Минпросвещения РФ.

«Именно в дошкольном возрасте закладывается прочный фундамент личности ребёнка, его ценностные ориентиры и отношение к миру. Поэтому так важно, чтобы воспитание с самого начала было осознанным, бережным и соответствующим возрасту», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Занятия будут посвящены темам семьи, дружбы, общения, доброты, честности, справедливости, милосердия, а также уважения к культуре и истории России. Материалы будут представлены в игровой форме с использованием картинок, заданий и интерактивных элементов. Проект запустят в пилотном режиме в 22 регионах, включая Москву, Краснодарский край, Пермский край, Чукотский и Ямало-Ненецкий округа, а также Донецкую и Луганскую народные республики. Решение о внедрении «Разговоров о важном» во всех детских садах страны будет принято по результатам апробации.

В пилотном регионе с оценками за поведение в школах рассказали, как это будет работать
В пилотном регионе с оценками за поведение в школах рассказали, как это будет работать

Ранее Life.ru сообщал, что в российских школах могут отменить оценки по четырём предметам: физкультуре, ИЗО, музыке и труду. Минобрнауки и Рособрнадзор оценят целесообразность применения пятибалльной шкалы успеваемости обучающихся по этим образовательным предметам.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Дети
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar