В пилотном регионе с оценками за поведение в школах рассказали, как это будет работать

В 11 школах Великого Новгорода, Боровичского, Старорусского и Валдайского округов стартовал пилотный проект по оценке поведения учеников. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе регионального министерства образования.

Согласно эксперименту, школьников со 2-го по 8-й класс будут оценивать по пятибалльной шкале:

«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

«совсем неудовлетворительно»

Для первоклассников применят так называемый «светофор» — тепловую карту с цветовой индикацией, которая отражает уровень дисциплины и социального взаимодействия.

При выставлении отметок педагоги будут учитывать дисциплинированность, соблюдение норм общения со сверстниками и взрослыми, социальную активность и правомерное поведение. В проекте участвуют и дети с ограниченными возможностями здоровья — с учётом их психофизических особенностей.

Оценивать поведение смогут учителя-предметники, советники директора по воспитанию, социальные педагоги и психологи, но ключевую роль будет играть классный руководитель. Контроль за объективностью оценок возьмёт на себя администрация школы, а результаты будут вносить и в «Дневник.ру».