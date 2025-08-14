Встреча Путина и Трампа
14 августа, 13:10

В пилотном регионе с оценками за поведение в школах рассказали, как это будет работать

В Новгородской области началась апробация системы оценки поведения школьников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ yjYurich20

В 11 школах Великого Новгорода, Боровичского, Старорусского и Валдайского округов стартовал пилотный проект по оценке поведения учеников. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе регионального министерства образования.

Согласно эксперименту, школьников со 2-го по 8-й класс будут оценивать по пятибалльной шкале:

  • «отлично»
  • «хорошо»
  • «удовлетворительно»
  • «неудовлетворительно»
  • «совсем неудовлетворительно»
Для первоклассников применят так называемый «светофор» — тепловую карту с цветовой индикацией, которая отражает уровень дисциплины и социального взаимодействия.

При выставлении отметок педагоги будут учитывать дисциплинированность, соблюдение норм общения со сверстниками и взрослыми, социальную активность и правомерное поведение. В проекте участвуют и дети с ограниченными возможностями здоровья — с учётом их психофизических особенностей.

Оценивать поведение смогут учителя-предметники, советники директора по воспитанию, социальные педагоги и психологи, но ключевую роль будет играть классный руководитель. Контроль за объективностью оценок возьмёт на себя администрация школы, а результаты будут вносить и в «Дневник.ру».

Если ученик регулярно получает низкие отметки, с ним проведут индивидуальную профилактическую работу и при необходимости организуют психолого-педагогическое сопровождение. В случае несогласия с выставленной оценкой родители и школьник смогут инициировать разбор ситуации с привлечением специалистов по медиации или примирению.

Напомним, в начале года президент России Владимир Путин поручил проработать введение оценок за поведение в школах. В мае в Минпросвещения заявили, что школьникам начнут ставить оценки за поведение в шести регионах РФ с 1 сентября. Данную меру уже поддержали в Госдуме.

Марина Фещенко
