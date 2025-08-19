Стало известно о случае массового побега новобранцев ВСУ по пути на передовую. По данным источника, из 40 военнослужащих, находившихся в автобусе, до места назначения доехали лишь 10 человек.

Из автобуса ВСУ сбежали 30 новобранцев по пути на передовую. Видео © Неофициальная пресс-служба группировки войск «Север».

Как отметил собеседник ТАСС, в Сети появилось видео, где один из мобилизованных демонстрирует почти пустой салон транспортного средства. По его словам, большинство призывников разбежались во время движения автобуса.

Представитель силовых структур заявил, что подобные инциденты уже не вызывают удивления. По его мнению, среди украинских военных постепенно растёт осознание тяжёлого положения ВСУ и неизбежности переговорного процесса. Источник добавил, что многие понимают бесперспективность дальнейших боёв, а пропаганда уже не может скрыть очевидного. В таких условиях, подчеркнул он, мало кто готов жертвовать жизнью, когда исход конфликта практически предрешён.