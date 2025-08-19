Инженер-энергетик из Ростова-на-Дону оказался наводчиком ВСУ

Ростовский областной суд вынес приговор местному инженеру-энергетику, признав его виновным в передаче украинской стороне данных о расположении российской военной техники. О деле сообщили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.

«У54-летний инженер-энергетик одного из ростовских промышленных предприятий в апреле 2024 г. передал украинской стороне сведения о месте дислокации военной техники, которые могли быть использованы против ВС РФ. Ростовским областным судом он признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в заявлении ведомства.

Как уточнили в ФСБ, мужчину обвинили по статье 275 УК РФ (государственная измена). Во время задержания у него изъяли устройства связи, через которые он передавал информацию представителям украинских спецслужб. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.