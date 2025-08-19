Мессенджер MAX
19 августа, 09:44

Инженер-энергетик из Ростова-на-Дону оказался наводчиком ВСУ

Суд приговорил инженера из Ростова-на-Дону к 13,5 года за слив данных Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexkich

Ростовский областной суд вынес приговор местному инженеру-энергетику, признав его виновным в передаче украинской стороне данных о расположении российской военной техники. О деле сообщили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.

«У54-летний инженер-энергетик одного из ростовских промышленных предприятий в апреле 2024 г. передал украинской стороне сведения о месте дислокации военной техники, которые могли быть использованы против ВС РФ. Ростовским областным судом он признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в заявлении ведомства.

Как уточнили в ФСБ, мужчину обвинили по статье 275 УК РФ (государственная измена). Во время задержания у него изъяли устройства связи, через которые он передавал информацию представителям украинских спецслужб. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

«Готовили диверсии на 9 Мая»: В Москве супружескую пару осудили за госизмену
Ранее Life.ru сообщал, что Лефортовский суд Москвы вынес решение об аресте Вадима Салтыковского, преподавателя РЭУ им. Плеханова, по подозрению в госизмене. Суд удовлетворил ходатайство следствия 28 июля 2025 года, постановив содержать обвиняемого под стражей до конца сентября. Мера пресечения связана с уголовным делом по 275-й статье Уголовного кодекса, но подробности обвинения не разглашаются.

Александра Мышляева
