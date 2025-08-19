В России могут начать продавать алкоголь и игрушки под брендом «Встреча на Аляске»
Обложка © ТАСС / Мила Степанян
В России хотят зарегистрировать товарный знак «Встреча на Аляске». Заявку подал предприниматель Алексей Вотолевский, пишет РИА «Новости» со ссылкой на электронную базу Роспатента. Документы были направлены в ведомство 15 августа — в день переговоров между Россией и США.
В случае одобрения заявки под этим названием могут выпускаться алкогольные напитки, продукты питания, игрушки, печатная продукция и другие товары. Однако, как пояснила гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина, регистрация может быть отклонена. Эксперт объяснила, что причиной отказа могут стать уже зарегистрированные товарные знаки, содержащие слово «Аляска», в том числе в соответствующих категориях МКТУ. Кроме того, есть вероятность, что заявку отклонят из-за противоречия общественным интересам, поскольку подобные обозначения нередко ассоциируются с важными событиями.
Напомним, что 15 августа президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели переговоры на Аляске, где обсудили возможные пути урегулирования конфликта на Украине. По словам российского лидера, стороны могут приблизиться к завершению кризиса, при этом Москва заинтересована в долгосрочном решении. Трамп, со своей стороны, заявил, что ему и Путину удалось согласовать многие аспекты украинской проблематики, хотя по некоторым вопросам разногласия сохраняются. В тот же день он дал интервью Fox News, где отметил, что дальнейшие шаги по достижению соглашения теперь зависят от позиции Владимира Зеленского.