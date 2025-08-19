В России могут начать продавать алкоголь и игрушки под брендом «Встреча на Аляске»

В России хотят зарегистрировать товарный знак «Встреча на Аляске». Заявку подал предприниматель Алексей Вотолевский, пишет РИА «Новости» со ссылкой на электронную базу Роспатента. Документы были направлены в ведомство 15 августа — в день переговоров между Россией и США.

В случае одобрения заявки под этим названием могут выпускаться алкогольные напитки, продукты питания, игрушки, печатная продукция и другие товары. Однако, как пояснила гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина, регистрация может быть отклонена. Эксперт объяснила, что причиной отказа могут стать уже зарегистрированные товарные знаки, содержащие слово «Аляска», в том числе в соответствующих категориях МКТУ. Кроме того, есть вероятность, что заявку отклонят из-за противоречия общественным интересам, поскольку подобные обозначения нередко ассоциируются с важными событиями.