19 августа, 10:02

Воздушный щит России за сутки «‎приземлил» более сотни дронов ВСУ

Минобороны: Силы ПВО сбили 117 беспилотников ВСУ самолётного типа за сутки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Российская авиация и артиллерияза минувшие сутки уничтожили склады с ракетным и артиллерийским вооружением ВСУ, а также цех по сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия и более 100 самолётных дронов. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ за 19 августа.

«Средствами ПВО сбиты три управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 117 БПЛА самолётного типа», – отчиталось МО.

С начала специальной военной операции уничтожено 665 самолётов и 283 вертолёта ВСУ, а также более 78 тысяч беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, выведены из строя 625 вражеских ЗРК, около 25 тысяч танков и бронированной техники, свыше 1,5 тысячи боевых машин реактивных систем залпового огня и почти 40 тысяч единиц артиллерии и миномётов.

Российские войска ударили по НПЗ, снабжавшему горючим ВСУ в Донбассе
Российские войска ударили по НПЗ, снабжавшему горючим ВСУ в Донбассе

Ранее Life.ru рассказывал, что украинцы стали чаще помогать пророссийскому подполью. По словам инсайдеров, это делают как обычные граждане, так и военнослужащие, включая офицеров. Даже сотрудники ТЦК иногда выходят на контакт с сопротивлением.

