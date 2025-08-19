Воздушный щит России за сутки «‎приземлил» более сотни дронов ВСУ

Российская авиация и артиллерияза минувшие сутки уничтожили склады с ракетным и артиллерийским вооружением ВСУ, а также цех по сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия и более 100 самолётных дронов. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ за 19 августа.

«Средствами ПВО сбиты три управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 117 БПЛА самолётного типа», – отчиталось МО.

С начала специальной военной операции уничтожено 665 самолётов и 283 вертолёта ВСУ, а также более 78 тысяч беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, выведены из строя 625 вражеских ЗРК, около 25 тысяч танков и бронированной техники, свыше 1,5 тысячи боевых машин реактивных систем залпового огня и почти 40 тысяч единиц артиллерии и миномётов.