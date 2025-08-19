Мессенджер MAX
Регион
19 августа, 10:27

Налапников испугался? Кот-наркокурьер провалил доставку «‎запрещёнки» в колонию

Возле ниже нижегородской колонии поймали кота с мариуханой в ошейнике

Обложка © VK / ГУФСИН России по Нижегородской области

Кот-наркокурьер в ошейнике с наркотиками не смог доставить зэкам запрещённый груз. Сотрудники оперативного отдела и службы безопасности исправительной колонии №7 ГУФСИН Нижегородской области пресекли необычную попытку доставки запрещённых веществ на режимную территорию, сообщила пресс-служба управления.

«Правонарушители изготовили ошейник для кота, к ошейнику прикрепили свертки и по их задумке, кот должен был доставить наркотические вещества, находящиеся в свертках, осужденным. Необычный и изощрённый способ доставки был пресечён благодаря профессиональным и слаженным действиям сотрудников ИК-7», – рассказали в главке.

Изъятые свёртки направлены на экспертизу, которая показала, что вещество внутри — марихуана. В отношении задержанных возбуждены процессуальные меры, а материалы переданы в соответствующие правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

Ранее в Ленинградской области полиция пресекла наркобизнес женщины и двух её сыновей по сбыту наркотиков. Она отвечала за хранение и подготовку товара, а её дети продавали запрещёнку на улицах, пока однажды утром к ним в дверь не постучал спецназ.

