В Бурятии шестиклассница забеременела от приёмного отца

В Бурятии шестиклассница забеременела от своего приёмного отца. Сейчас она уже на восьмом месяце. Подробности шокирующей истории сообщает Mash Babr.

Девочка проживала в приёмной семье в Кижингинском районе, а после достижения 12-летнего возраста опеку над ней оформила её 18-летняя сестра. Резкий набор веса у ребёнка родственники объясняли улучшением питания, однако истинная причина открылась лишь во время медицинского осмотра перед поездкой в детский лагерь — врачи диагностировали поздний срок беременности.

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Уполномоченный по правам ребёнка начал проверку обстоятельств происшествия. Против предполагаемого насильника возбуждено уголовное дело, мужчина задержан и содержится под стражей.