В Бурятии шестиклассница забеременела от приёмного отца
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com
В Бурятии шестиклассница забеременела от своего приёмного отца. Сейчас она уже на восьмом месяце. Подробности шокирующей истории сообщает Mash Babr.
Девочка проживала в приёмной семье в Кижингинском районе, а после достижения 12-летнего возраста опеку над ней оформила её 18-летняя сестра. Резкий набор веса у ребёнка родственники объясняли улучшением питания, однако истинная причина открылась лишь во время медицинского осмотра перед поездкой в детский лагерь — врачи диагностировали поздний срок беременности.
Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Уполномоченный по правам ребёнка начал проверку обстоятельств происшествия. Против предполагаемого насильника возбуждено уголовное дело, мужчина задержан и содержится под стражей.
Ранее в Берёзниках Пермского края 16-летняя школьница родила дочь и, предположив, что ребёнок не выжил, выбросила её с пятого этажа. Тело младенца обнаружили под окнами дома на улице Мира. Следственный комитет региона начал уголовное расследование, сообщает ведомство.