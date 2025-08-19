Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 10:43

В Бурятии шестиклассница забеременела от приёмного отца

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

В Бурятии шестиклассница забеременела от своего приёмного отца. Сейчас она уже на восьмом месяце. Подробности шокирующей истории сообщает Mash Babr.

Девочка проживала в приёмной семье в Кижингинском районе, а после достижения 12-летнего возраста опеку над ней оформила её 18-летняя сестра. Резкий набор веса у ребёнка родственники объясняли улучшением питания, однако истинная причина открылась лишь во время медицинского осмотра перед поездкой в детский лагерь — врачи диагностировали поздний срок беременности.

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Уполномоченный по правам ребёнка начал проверку обстоятельств происшествия. Против предполагаемого насильника возбуждено уголовное дело, мужчина задержан и содержится под стражей.

Надругался над жертвой при её сверстниках: В Прикамье ищут насильника семилетней девочки
Надругался над жертвой при её сверстниках: В Прикамье ищут насильника семилетней девочки

Ранее в Берёзниках Пермского края 16-летняя школьница родила дочь и, предположив, что ребёнок не выжил, выбросила её с пятого этажа. Тело младенца обнаружили под окнами дома на улице Мира. Следственный комитет региона начал уголовное расследование, сообщает ведомство.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Бурятия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar