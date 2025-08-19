«Всё вдребезги»: Камера сняла, как джип снёс двух блогеров со стеклянной стеной ресторана
В сидевших у окна блогеров влетел автомобиль во время съёмок в ресторане в США
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ninaunrated
В одном из техасских ресторанов блогеры Нина Сантьяго (NinaUnrated) и Патрик Блэквуд решил снять обзор на местную кухню. Как раз во время первого укуса в заведение влетела машина. Кадры инфлюенсеры выложили у себя в соцсетях.
Момент с аварией. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ninaunrated
В тот момент, когда блогеры были готовы приступить к трапезе, ресторан протаранил автомобиль. Посетители остались невредимы, получив лишь несколько ссадин от разбитого стекла.
«Внедорожник врезался в стеклянную стену ресторана Cuvee Culinary Creations в Хьюстоне, штат Техас, разбив всё вдребезги. Внезапно, но мы выжили», — написала блогерша.
