«‎Всё вдребезги»: Камера сняла, как джип снёс двух блогеров со стеклянной стеной ресторана

В одном из техасских ресторанов блогеры Нина Сантьяго (NinaUnrated) и Патрик Блэквуд решил снять обзор на местную кухню. Как раз во время первого укуса в заведение влетела машина. Кадры инфлюенсеры выложили у себя в соцсетях.

Момент с аварией. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ninaunrated

В тот момент, когда блогеры были готовы приступить к трапезе, ресторан протаранил автомобиль. Посетители остались невредимы, получив лишь несколько ссадин от разбитого стекла.

«Внедорожник врезался в стеклянную стену ресторана Cuvee Culinary Creations в Хьюстоне, штат Техас, разбив всё вдребезги. Внезапно, но мы выжили», — написала блогерша.