«Меняем насильно»: Сексолог раскрыла опасность веры в магию для судьбы человека

Независимо от пола чрезмерное увлечение мистикой и магическими обрядами связано с низкой самооценкой и негативными установками, уверена практикующий психолог и сексолог Александра Миллер. По её словам, если человеку требуются ритуалы для решения вопросов, а в голове есть установка, мол ничего не получится, значит ничего и не выходит.

Эксперт подчеркнула, что в психологии есть рабочее правило: если человек думает, что у него не получится, и если думает, что всё получится, — он будет прав в любом случае. Негативные установки не должны входить в привычку. А чтобы избавиться от них, требуются время и усилия.