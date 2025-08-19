«Меняем насильно»: Сексолог раскрыла опасность веры в магию для судьбы человека
Сексолог Миллер связала зависимость от мистики с низкой самооценкой человека
Обложка © Шедеврум / Life.ru
Независимо от пола чрезмерное увлечение мистикой и магическими обрядами связано с низкой самооценкой и негативными установками, уверена практикующий психолог и сексолог Александра Миллер. По её словам, если человеку требуются ритуалы для решения вопросов, а в голове есть установка, мол ничего не получится, значит ничего и не выходит.
Эксперт подчеркнула, что в психологии есть рабочее правило: если человек думает, что у него не получится, и если думает, что всё получится, — он будет прав в любом случае. Негативные установки не должны входить в привычку. А чтобы избавиться от них, требуются время и усилия.
«Вначале мы это делаем достаточно принудительно: отслеживаем, что у нас происходит в голове, как мы формируем своё поведение. Сначала мы всё меняем насильно, а потом, через 21 день, месяц, у кого-то чуть больше, эти реакции и мысли доводятся до автоматизма. И человек получает другую модель поведения», — отметила собеседница РИАМО.
