Россиянин проглотил зубную щётку и попал на операционный стол
В Уфе врачи спасли пациента с зубной щёткой в пищеводе
Обложка © Telegram / Айрат Рахматуллин
В Уфе медики провели экстренную операцию по извлечению зубной щётки из пищевода пациента, который случайно её проглотил. О необычном случае в своем телеграм-канале сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин.
«Врачи-эндоскописты провели операцию под анестезией. Щетка уже находилась в нижней части пищевода, и её цвет сливался с окружающими тканями, что осложняло ситуацию. Если бы пациент не сообщил о происшествии, это могло бы привести к серьёзным осложнениям, таким как повреждение кишечника и последующее развитие перитонита», — написал Рахматуллин.
По словам министра, хирургическое вмешательство было выполнено успешно, и в тот же день пострадавшего выписали из медицинского учреждения без каких-либо последствий для его здоровья.
