Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 16:29

Россиянин проглотил зубную щётку и попал на операционный стол

В Уфе врачи спасли пациента с зубной щёткой в пищеводе

Обложка © Telegram / Айрат Рахматуллин

Обложка © Telegram / Айрат Рахматуллин

В Уфе медики провели экстренную операцию по извлечению зубной щётки из пищевода пациента, который случайно её проглотил. О необычном случае в своем телеграм-канале сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин.

«Врачи-эндоскописты провели операцию под анестезией. Щетка уже находилась в нижней части пищевода, и её цвет сливался с окружающими тканями, что осложняло ситуацию. Если бы пациент не сообщил о происшествии, это могло бы привести к серьёзным осложнениям, таким как повреждение кишечника и последующее развитие перитонита», — написал Рахматуллин.

По словам министра, хирургическое вмешательство было выполнено успешно, и в тот же день пострадавшего выписали из медицинского учреждения без каких-либо последствий для его здоровья.

Россиянка сутки ходила с проглоченной зубной щёткой, которая «дошла» до кишечника
Россиянка сутки ходила с проглоченной зубной щёткой, которая «дошла» до кишечника

Ранее Life.ru рассказывал, что хирурги московского Центра им. Л.М. Рошаля провели уникальную операцию подростку, получившему ранение в сердце из пневматики. Пулю, застрявшую в сердечной мышце, медикам удалось извлечь, не прибегая к традиционным разрезам. Благодаря щадящей методике вмешательство прошло успешно, жизнь юноши была спасена, и вскоре его выписали из стационара в стабильном состоянии.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Здоровье
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar