19 августа, 11:49

ФАС выявила в России медицинский картель на сумму свыше 1,5 млрд рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

ФАС обнаружила картельные сговоры на рынке медизделий на сумму свыше 1,5 млрд рублей. Нарушения выявлены в семи регионах при госзакупках расходных материалов и средств реабилитации, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Дела возбуждены в отношении компаний «Торговый дом «Эмса» и «Огис Трейд». При подтверждении нарушений организациям грозят оборотные штрафы по КоАП РФ.

Ранее ФАС объявила, что в 2025 году фармацевтические компании скорректировали стоимость 320 лекарственных препаратов (44 международных непатентованных названия). Среднее снижение цены составило 15%.

