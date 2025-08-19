ФАС выявила в России медицинский картель на сумму свыше 1,5 млрд рублей
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A
ФАС обнаружила картельные сговоры на рынке медизделий на сумму свыше 1,5 млрд рублей. Нарушения выявлены в семи регионах при госзакупках расходных материалов и средств реабилитации, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Дела возбуждены в отношении компаний «Торговый дом «Эмса» и «Огис Трейд». При подтверждении нарушений организациям грозят оборотные штрафы по КоАП РФ.
Ранее ФАС объявила, что в 2025 году фармацевтические компании скорректировали стоимость 320 лекарственных препаратов (44 международных непатентованных названия). Среднее снижение цены составило 15%.