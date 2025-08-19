Сеть кофеен «Даблби» уже три месяца не платит сотрудникам зарплату

Сеть кофеен «Даблби» внезапно решила перестать платить зарплату своим сотрудникам. Работники предприятия уже три месяца подряд остаются без честно заработанных денег. Так, сумма задолженности может превысить 15 миллионов рублей, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Обманутый работник. Видео © Telegram / SHOT Проверка

Работники рассказали, что некоторые из них ждут выплаты с мая, а индивидуальные долги доходят до полумиллиона рублей. Несмотря на обещания руководства погасить задолженность в начале августа, многие до сих пор остаются без положенных средств.

Парадокс ситуации в том, что в это же время компания активно инвестирует огромные суммы в открытие новой кофейни в Москве. Сотрудники высказывают предположение, что проблема кроется в неэффективном управлении финансами и приоритетах компании. Не желая мириться с задержками, работники начали направлять досудебные претензии, требуя не только выплатить им деньги и компенсировать моральный и материальный ущерб.