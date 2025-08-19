«Грешен, исправлюсь!» Путин упрекнул забывчивого главу Коми на встрече в Кремле

Президент России Владимир Путин обсудил с врио губернатора Республики Коми Ростиславом Гольдштейном развитие сельского хозяйства в регионе. Он рассказал российскому лидеру о широком ассортименте уникальных продуктов, производимых в регионе, в частности, об оленине и знаменитом Усть-Цилемском масле.

Путин в шутку спросил: «Маслица-то не подвезли?». Врио главы Коми признал свою оплошность и пообещал в следующий раз исправить ситуацию словами «Грешен, исправлюсь». Президент в продолжение беседы отметил положительную динамику в региональном сельском хозяйстве, несмотря на сложные природные условия.