«Грешен, исправлюсь!» Путин упрекнул забывчивого главу Коми на встрече в Кремле
Путин расстроился, что врио главы Коми Гольдштейн не привёз ему на пробу масла
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин обсудил с врио губернатора Республики Коми Ростиславом Гольдштейном развитие сельского хозяйства в регионе. Он рассказал российскому лидеру о широком ассортименте уникальных продуктов, производимых в регионе, в частности, об оленине и знаменитом Усть-Цилемском масле.
Путин в шутку спросил: «Маслица-то не подвезли?». Врио главы Коми признал свою оплошность и пообещал в следующий раз исправить ситуацию словами «Грешен, исправлюсь». Президент в продолжение беседы отметил положительную динамику в региональном сельском хозяйстве, несмотря на сложные природные условия.
Также в ходе встречи Владимира Путина и Ростислава Гольдштейна обсуждалась социально-экономическая ситуация в Республике Коми. Особое внимание было уделено мерам поддержки участников специальной военной операции и их семей, а также реализации региональной программы «Пера. Путь героя». Гольдштейн подчеркнул, что вопросы, связанные с СВО, являются приоритетными для республики.