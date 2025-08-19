Путин обсудил с главой Коми Гольдштейном поддержку участников СВО

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио главы Республики Коми Ростиславом Гольдштейном. Главе государства был представлен доклад о социально-экономическом положении региона. Особое внимание уделено мерам поддержки участников специальной военной операции и их семей, а также реализации в Коми программы «Пера. Путь героя».

Видео © Пресс-служба Кремля

Гольдштейн отметил, что в республике уделяется приоритетное внимание вопросам, связанным с СВО. По его словам, жители региона демонстрируют высокий уровень вовлечённости и патриотизма.

«У нас ребята очень высокой степени вовлечённости, настоящие патриоты. Это подтверждает и количество героев России, уроженцев республики. Пятеро удостоены этого звания, из них жив остался только один — Станислав Кочнев. Сейчас он участвует в федеральной программе «Время героев», — сказал глава региона.