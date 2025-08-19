В США показали кадры депортации первой группы из 120 тысяч украинцев
Таможенно-пограничная служба США сообщила о депортации первых граждан Украины
Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) сообщила о депортации первой группы украинских беженцев обратно на родину. В подтверждение информации ведомство опубликовало в социальной сети X фотографии граждан после их возвращения.
«Представлены фотографии первых мгновений украинских иммигрантов после возвращения домой из США», — говорится в сообщении.
Напомним, что всего с территории Америки обратно домой могут отправить около 120 тысяч украинцев. Все эти граждане прибыли в США после 16 августа 2023 года, а теперь у них истёк срок временного гуманитарного статуса. Дальше жить в Штатах у них также есть возможность, но только в том случае, если администрация Трампа продлит программу U4U.