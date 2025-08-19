Лавров прояснил ситуацию с заправкой самолёта Путина на Аляске

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что российской делегации пришлось оплачивать топливо для самолётов на Аляске наличными из-за санкций. Он заметил, что это стандартная практика для любых официальных визитов.

«Наличными или нет — это не имеет значения. Это расходы, которые всегда несёт страна, чьё руководство с соответствующей делегацией посещает другое государство», — объяснил глава МИД РФ в интервью телеканалу «Россия-24».