Лавров прояснил ситуацию с заправкой самолёта Путина на Аляске
Обложка © Life.ru
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что российской делегации пришлось оплачивать топливо для самолётов на Аляске наличными из-за санкций. Он заметил, что это стандартная практика для любых официальных визитов.
«Наличными или нет — это не имеет значения. Это расходы, которые всегда несёт страна, чьё руководство с соответствующей делегацией посещает другое государство», — объяснил глава МИД РФ в интервью телеканалу «Россия-24».
Напомним, госсекретарь США Марко Рубио в интервью NBC сообщил, что из-за санкций российская делегация привезла с собой на Аляску наличные, чтобы оплатить топливо для заправки самолёта Путина и его кортежа. Дело в том, что санкции не позволили РФ использовать американскую банковскую систему.