19 августа, 14:01

Лавров прояснил ситуацию с заправкой самолёта Путина на Аляске

Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что российской делегации пришлось оплачивать топливо для самолётов на Аляске наличными из-за санкций. Он заметил, что это стандартная практика для любых официальных визитов.

«Наличными или нет это не имеет значения. Это расходы, которые всегда несёт страна, чьё руководство с соответствующей делегацией посещает другое государство», — объяснил глава МИД РФ в интервью телеканалу «Россия-24».

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио в интервью NBC сообщил, что из-за санкций российская делегация привезла с собой на Аляску наличные, чтобы оплатить топливо для заправки самолёта Путина и его кортежа. Дело в том, что санкции не позволили РФ использовать американскую банковскую систему.

Анастасия Никонорова
