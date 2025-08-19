Российская делегация взяла на Аляску чемоданы долларов для заправки самолёта Путина и его кортежа

Госсекретарь США Марко Рубио рассказал в интервью, что из-за санкций российская делегация должна была лететь в США с большим количеством наличных денег, чтобы оплатить топливо для заправки самолётов. В беседе с NBC он порассуждал о рестрикциях в отношении РФ.

«Когда русские приземлились на Аляске, чтобы заправиться топливом, им пришлось платить наличными, потому что они не могут использовать нашу банковскую систему» , — объяснил Рубио.

По его убеждению, антироссийские рестрикции не меняют ход конфликта на Украине и не способны повлиять на его исход. Но всё же русские убедились на Аляске, что санкции всё ещё действуют, заметил Рубио. Канал подсчитал, что самолёт президента РФ Владимира Путина имеет вместимость 152 620 литров. Согласно Jet Fuel Price Monitor Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), стоимость галлона авиатоплива равняется около 2,10 доллара США. Следовательно, за заправку одного борта Россия должны была заплатить предположительно около 85 000 долларов.