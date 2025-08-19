Только не списывай точь-в-точь: Два блогера попытались раскритиковать MAX и сели в лужу

Блогеров _dslash_ и Ashley (никнейм изменён) поймали на участии в скоординированной кампании по дискредитации российского мессенджера MAX, основанной на недостоверных данных. Оба автора в Instagram* буквально слово в слово повторяли друг за другом тезисы, на что обратили внимание коллеги из «Постньюс».

Если говорить о сути озвученных блогерами претензий, то в своих роликах они утверждают, что MAX якобы запрашивает неоправданно много разрешений. Правда, данных о других платформах не приводят, а жаль — получилось бы интересно.

Выяснилось, что мессенджер MAX запрашивает 63 разрешения в то время, как Telegram — 71, а WhatsApp — 85, включая доступ к камере. Похоже, что утверждения авторов о чрезмерных требованиях MAX касательно доступа к приложениям на смартфоне несостоятельны.

Ещё занятно, что обоих контент-мейкеров сложно назвать популярными. У _dslash_ чуть меньше 24 тысяч подписчиков, при этом большинство постов набирают несколько десятков лайков в среднем, реже — несколько сотен. При этом материал про мессенджер MAX внезапно лайкнули более 90 тысяч пользователей.

У его коллеги по цеху Ashley ситуация ещё скромнее — на канале молодого человека всего 649 подписчиков, а самая популярная публикация собрала всего 24 лайка. Но и здесь ролик про MAX стоит особняком — его лайкнули более 25 тысяч раз.

Конечно, нельзя с полной уверенностью отрицать вероятность того, что алгоритмы соцсети вывели материалы про новый российский мессенджер в топ и их увидело огромное количество пользователей. И всё же больше всего такая аномальная статистика в роликах не самых известных блогеров напоминает накрутку зрителей.

Напомним, MAX — это отечественная цифровая платформа, на которой будут объединены различные пользовательские сервисы, включая мессенджер с аудио- и видеозвонками, чатами, голосовыми сообщениями, обменом объёмных файлов и возможностью переводить деньги. Недавно сервис преодолел отметку в миллион пользователей, из которых 75% использует смартфоны на операционной системе Android, 23% — на iOS, а 2% пользуется десктоп-версией. Презентация национального мессенджера состоится в начале осени.