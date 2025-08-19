Губительный смерч накрыл пермский посёлок, сорвав крыши домов и разрушив стены
Mash: В посёлке Суксун Пермского края смерч повредил почти 100 жилых домов
Последствия смерча в посёлке Суксун. Обложка © Telegram / Пермь с огоньком
Мощный смерч обрушился на посёлок Суксун Пермского края. Об этом сообщает Mash.
В Пермском крае смерч накрыл посёлок Суксун. Обложка © Telegram / Пермь с огоньком
Как пишет телеграм-канал, в населённом пункте проживает 261 человек. Стихия затронула 213 из них, в том числе 72 ребёнка. Всего в посёлке были повреждены 112 зданий, включая 96 жилых домов. Шести строениям нанесён особенно значительный ущерб: у них полностью сорвало крыши, а также оказались разрушены стены и верхние этажи.
В 87 частных домах оборвало линии электропередач. В настоящее время специалисты занимаются расчисткой завалов и работают над восстановлением подачи электроэнергии.
Ранее Life.ru рассказывал, что ураган оставил без света 24 населённых пункта Новосибирской области. Непогода в виде сильного ветра и проливного дождя обрушилась на Карасукский и Купинский районы.