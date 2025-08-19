Аксёнов рассказал, когда возобновят подачу воды из Днепра в Северо-Крымский канал

Подача воды из Днепра в Северо-Крымский канал может быть восстановлена в полном объёме и без восстановления взорванной ВСУ плотины Каховского водохранилища. Это возможно сделать после завершения спецоперации, заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

«Мы уже техническую сторону всю изучили: даже без плотины, даже без перепада высот — это вполне возможно сделать, и мы понимаем, что после завершения СВО буквально в течение полугода весь объём воды в Северо-Крымский канал будет подаваться на прежнем уровне, в прежнем объёме и этого будет достаточно для того, чтобы Крым нужды в воде не испытывал», — объяснил Аксёнов в эфире телеканала «Крым 24».

Глава региона отметил, что в настоящее время проблемы с водоснабжением фиксируются более чем в 70 населённых пунктах полуострова, преимущественно в сельской местности. Украина в одностороннем порядке прекратила подачу воды через Северо-Крымский канал в мае 2014 года, что лишило Крым 90% водных ресурсов. Наиболее острая ситуация сложилась в 2020 году из-за засухи, частично компенсированной обильными осадками летом 2021 года. Водоснабжение полуострова зависит от естественных осадков и наполнения местных водохранилищ.