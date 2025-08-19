Прибыль Labubu за полгода взлетела почти на 400%
Выручка Pop Mart взлетела на 204% благодаря ажиотажу вокруг игрушек Labubu
Китайский производитель игрушек Pop Mart International Group сообщил о рекордном росте выручки и прибыли в первом полугодии на фоне беспрецедентного спроса на свои коллекционные фигурки, в особенности на серию Labubu. Об этом со ссылкой на финансовый отчёт компании информирует агентство Bloomberg.
По данным компании, её выручка за отчётный период достигла 13,88 млрд юаней (1,93 млрд долларов США), что означает ошеломляющий рост на 204% в годовом исчислении. Такой показатель резко контрастирует с ростом на 62%, зафиксированным годом ранее. Чистая прибыль производителя игрушек продемонстрировала ещё более впечатляющую динамику, увеличившись на 397% до 4,57 млрд юаней (636 млн долларов). Как отмечает Bloomberg, столь значительный скачок финансовых показателей напрямую связан с бешеной популярностью линии трендовых игрушек Labubu.
Ранее стало известно, что китайский бренд игрушек Pop Mart, создающий плюшевых монстров Labubu, обогнал «Газпром» по уровню рыночной капитализации. Составив 42 миллиарда долларов, стоимость компании превысила показатель российской корпорации (38,77 млрд). Эксперты признают, что сравнение кажется невероятным, но именно оно служит ярким доказательством необходимости запуска нового витка роста для российского фондового рынка.