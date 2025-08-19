Прибыль Labubu за полгода взлетела почти на 400%

Китайский производитель игрушек Pop Mart International Group сообщил о рекордном росте выручки и прибыли в первом полугодии на фоне беспрецедентного спроса на свои коллекционные фигурки, в особенности на серию Labubu. Об этом со ссылкой на финансовый отчёт компании информирует агентство Bloomberg.

По данным компании, её выручка за отчётный период достигла 13,88 млрд юаней (1,93 млрд долларов США), что означает ошеломляющий рост на 204% в годовом исчислении. Такой показатель резко контрастирует с ростом на 62%, зафиксированным годом ранее. Чистая прибыль производителя игрушек продемонстрировала ещё более впечатляющую динамику, увеличившись на 397% до 4,57 млрд юаней (636 млн долларов). Как отмечает Bloomberg, столь значительный скачок финансовых показателей напрямую связан с бешеной популярностью линии трендовых игрушек Labubu.