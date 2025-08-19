Бегемотиха Ева из зоопарка Екатеринбурга остаётся без самца из-за санкций

Самка бегемота по кличке Ева из зоопарка Екатеринбурга осталась без самца из-за антироссийских санкций. Об этом рассказала руководитель местного зоосада Светлана Прилепина.

«Сейчас куратор нашел наконец-то нашему бегемоту Еве самца. В России нам невозможно генетически правильно сформировать пару, если мы будем только одну территорию рассматривать. Мы же ищем животных не только в России, ищем по всей Европе, по Азии», — объяснила она ситуацию на пресс-конференции.

По словам Прилепиной, поиски самца шли много лет и в итоге его нашли в Чехии. Однако из-за санкций привести бегемота в Россию нельзя.

Карликовый бегемот признан исчезающим видом — в мире осталось всего около трёх тысяч особей. Проживают эти животные, которых также называют водяные коровы, мве-мве и нигбве, в труднодоступных тропических лесах Африки. В высоты взрослые особи достигают 75-83 см, в длину 150-177. Вес животных составляет до 275 кг, при этом обычные бегемоты весят до 4500 кг.