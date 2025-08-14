Большой юбилей: Ленинградский зоопарк празднует 160 лет

14 августа Ленинградский зоопарк отметил 160-летие. Он был открыт на территории Александровского парка супругами-голландцами Гебгардтами в 1865 году и с тех пор всегда привлекал посетителей. Зоосад пустовал лишь в годы блокады, когда большую часть животных эвакуировали.

Ленинградский зоопарк отметил 160-летие. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

Спасти, к сожалению, удалось не всех. Во время первой массированной бомбардировки погибла местная любимица, слониха Бетти. Несмотря на ужасные условия и голод, сотрудники не оставляли своих подопечных, например, бегемотихе Красавице варили кашу из опилок. А в наши дни о голоде уже никто не вспоминает.

Сегодня животных кормят качественным мясом, в достатке есть насекомые и фрукты и ветки. Довольные обители, к слову, легко идут на контакт с посетителями и даже позируют для фото. Лучшие снимки как раз вошли в экспозицию, посвящённую 160-летию Ленинградского зоопарка, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Выставка открыта в медиацентре «Культура Петербурга». Чтобы взглянуть на себя со стороны, некоторые животные даже покинули свои вольеры. К юбилею зоопарк подготовил масштабную программу. Горожане смогут принять участие в эксклюзивных экскурсиях по закрытым зонам, а самые смелые — примерить на себя роль кипера, который кормит животных и ухаживает за ними.