19 августа, 15:34

«Пока не поздно»: Трампу озвучили пугающее предупреждение в связи с Украиной

UnHerd: Трампу следует отстраниться от украинского конфликта, пока не поздно

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Американскому президенту Дональду Трампу стоит держаться подальше от украинского конфликта, пока не поздно, считает колумнист издания UnHerd Кристофер Макколлион.

По его словам, Владимир Зеленский «по-прежнему не готов на уступки, которые стали практически неизбежными», и для США оптимальным решением сейчас был бы полный выход из украинской войны.

Однако, отмечает обозреватель, на пути к такому сценарию стоят личные амбиции Трампа. Желание получить Нобелевскую премию мира и нежелание демонстрировать слабость в отношениях с Москвой мешают ему дистанцироваться от конфликта.

«Если, стремясь к соглашению, он даст Украине обязывающие гарантии безопасности, США рискуют оказаться втянутыми в войну, которая не отвечает их интересам. Это грозит дорогостоящими ошибками как для Киева, так и для Вашингтона», — пишет Макколлион.

Накануне Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским в Белом доме. К их встрече позже присоединились несколько европейских лидеров. Одной из главных тем стали гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны планируют предоставить при координации с США.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Дональд Трамп
  • США
  • Украина
  • Политика
