«Пока не поздно»: Трампу озвучили пугающее предупреждение в связи с Украиной

UnHerd: Трампу следует отстраниться от украинского конфликта, пока не поздно
Американскому президенту Дональду Трампу стоит держаться подальше от украинского конфликта, пока не поздно, считает колумнист издания UnHerd Кристофер Макколлион.
По его словам, Владимир Зеленский «по-прежнему не готов на уступки, которые стали практически неизбежными», и для США оптимальным решением сейчас был бы полный выход из украинской войны.
Однако, отмечает обозреватель, на пути к такому сценарию стоят личные амбиции Трампа. Желание получить Нобелевскую премию мира и нежелание демонстрировать слабость в отношениях с Москвой мешают ему дистанцироваться от конфликта.
«Если, стремясь к соглашению, он даст Украине обязывающие гарантии безопасности, США рискуют оказаться втянутыми в войну, которая не отвечает их интересам. Это грозит дорогостоящими ошибками как для Киева, так и для Вашингтона», — пишет Макколлион.
Накануне Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским в Белом доме. К их встрече позже присоединились несколько европейских лидеров. Одной из главных тем стали гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны планируют предоставить при координации с США.