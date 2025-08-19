«Пока не поздно»: Трампу озвучили пугающее предупреждение в связи с Украиной

Американскому президенту Дональду Трампу стоит держаться подальше от украинского конфликта, пока не поздно, считает колумнист издания UnHerd Кристофер Макколлион.

По его словам, Владимир Зеленский «по-прежнему не готов на уступки, которые стали практически неизбежными», и для США оптимальным решением сейчас был бы полный выход из украинской войны.

Однако, отмечает обозреватель, на пути к такому сценарию стоят личные амбиции Трампа. Желание получить Нобелевскую премию мира и нежелание демонстрировать слабость в отношениях с Москвой мешают ему дистанцироваться от конфликта.

«Если, стремясь к соглашению, он даст Украине обязывающие гарантии безопасности, США рискуют оказаться втянутыми в войну, которая не отвечает их интересам. Это грозит дорогостоящими ошибками как для Киева, так и для Вашингтона», — пишет Макколлион.