Суд заочно приговорил представителя Мемориала* к шести годам колонии
Московский суд заочно приговорил представителя центра «Мемориал*» Сергея Давидиса* к шести годам колонии общего режима по обвинению в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в своём Telegram-канале.
«С учётом позиции прокуратуры суд заочно приговорил одного из руководителей «Мемориала»*, 56-летнего Сергея Давидиса*, к 6 годам колонии общего режима. Он признан виновным по части 2 статьи 205.5 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»)», — говорится в сообщении.
Суд также назначил дополнительное наказание в виде запрета заниматься деятельностью, связанной с созданием и администрированием сайтов, сроком на три года. Давидис* был заочно арестован в рамках расследования.
Согласно материалам дела, в январе 2022 года обвиняемый опубликовал на своей странице в социальной сети сообщения, оправдывающие действия военнопленных из полка «Азов»**, а также разместил их персональные данные, места содержания под стражей и реквизиты криптокошелька для сбора помощи. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее в марте этого года верховный суд ДНР заочно осудил Кристофера Гаррета на 14,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. В период с января 2015 года по декабрь 2017-го он добровольно присоединился на Украине к военизированному националистическому объединению «Азов»**.
