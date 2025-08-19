Суд заочно приговорил представителя Мемориала* к шести годам колонии

Московский суд заочно приговорил представителя центра «Мемориал*» Сергея Давидиса* к шести годам колонии общего режима по обвинению в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в своём Telegram-канале.

«С учётом позиции прокуратуры суд заочно приговорил одного из руководителей «Мемориала»*, 56-летнего Сергея Давидиса*, к 6 годам колонии общего режима. Он признан виновным по части 2 статьи 205.5 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»)», — говорится в сообщении.

Суд также назначил дополнительное наказание в виде запрета заниматься деятельностью, связанной с созданием и администрированием сайтов, сроком на три года. Давидис* был заочно арестован в рамках расследования.

Согласно материалам дела, в январе 2022 года обвиняемый опубликовал на своей странице в социальной сети сообщения, оправдывающие действия военнопленных из полка «Азов»**, а также разместил их персональные данные, места содержания под стражей и реквизиты криптокошелька для сбора помощи. Приговор пока не вступил в законную силу.