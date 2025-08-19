В Новой Зеландии впервые осудили военного за шпионаж

Военный суд Новой Зеландии признал военнослужащего, чье имя не раскрывается, виновным в попытке шпионажа в пользу иностранного государства, сообщает The Guardian. Это первый подобный случай в истории страны.

По данным издания, солдат пытался передать офицеру, выдававшему себя за агента иностранной разведки, фотографии военной базы и ее координаты на карте. В пользу какого государства он действовал, суд не уточнил.

Во время оглашения показаний военнослужащий не смог сдержать слез. Теперь суду предстоит определить меру наказания — приговор должен быть вынесен в ближайшие дни.