19 августа, 15:45

В Новой Зеландии впервые осудили военного за шпионаж

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Военный суд Новой Зеландии признал военнослужащего, чье имя не раскрывается, виновным в попытке шпионажа в пользу иностранного государства, сообщает The Guardian. Это первый подобный случай в истории страны.

По данным издания, солдат пытался передать офицеру, выдававшему себя за агента иностранной разведки, фотографии военной базы и ее координаты на карте. В пользу какого государства он действовал, суд не уточнил.

Во время оглашения показаний военнослужащий не смог сдержать слез. Теперь суду предстоит определить меру наказания — приговор должен быть вынесен в ближайшие дни.

Сотрудники ГУР исполнили жуткие танцы с воплями на прощании с погибшим наёмником из Новой Зеландии

Весной 2025 года сообщалось, что на Украине ликвидирован 26-летний наёмник из Новой Зеландии. Его звали Шан Ле Кэрнс, и он стал уже третьим гражданином Новой Зеландии, который погиб в ходе боевых действий.

Марина Фещенко
