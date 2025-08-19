Колесо обозрения с людьми замерло на 15-метровой высоте в Курганской области

В Шадринске Курганской области произошла аварийная остановка колеса обозрения с людьми из-за внезапного отключения электроэнергии. Посетители парка аттракционов оказались заблокированы в кабинах на высоте пятнадцати метров. Об этом сообщило МЧС России.

В Курганской области колесо обозрения замерло с людьми на 15-метровой высоте. Видео © Telegram/МЧС России

Сотрудники МЧС России оперативно прибыли на место происшествия и провели успешную эвакуацию с использованием автолестницы. Все три человека были спасены, они не пострадали.