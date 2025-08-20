Учёные обнаружили уникальный случай ксантизма и альбинизма у акулы-няньки

Рыбаки у побережья Коста-Рики обнаружили единственную в мире золотистую акулу-няньку с молочно-белыми глазами, обладающую редкой двойной мутацией пигментации. Об уникальной находке сообщает издание Daily Mail со ссылкой на научные источники.

«Он никогда ранее не был задокументирован у хрящевых рыб, группы, которая включает акул и скатов, в Карибском бассейне», — говорится в материале.