Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 23:44

Учёные обнаружили уникальный случай ксантизма и альбинизма у акулы-няньки

У берегов Коста-Рики поймали уникальную золотую акулу-няньку с белыми глазами

Обложка © Life.ru / «Шедеврум»

Обложка © Life.ru / «Шедеврум»

Рыбаки у побережья Коста-Рики обнаружили единственную в мире золотистую акулу-няньку с молочно-белыми глазами, обладающую редкой двойной мутацией пигментации. Об уникальной находке сообщает издание Daily Mail со ссылкой на научные источники.

«Он никогда ранее не был задокументирован у хрящевых рыб, группы, которая включает акул и скатов, в Карибском бассейне», — говорится в материале.

Двухметровая особь обладает сочетанием ксантизма, вызывающего избыток золотистых пигментов, и альбинизма, объясняющего нехарактерные белые глаза. Обычно акулы-няньки имеют коричневую окраску, позволяющую маскироваться на фоне рифов и морского дна во время охоты.

Зубастая акула едва не устроила обед из рыбаков у острова Русский
Зубастая акула едва не устроила обед из рыбаков у острова Русский

Ранее Life.ru рассказывал о рыбаке с Сахалина, который отправился на ловлю горбуши и вернулся с четырьмя акулами. Они попались на его приманку всего в 700 метрах от берега возле села Охотское. После первоначального восторга от такого впечатляющего улова мужчине пришлось задуматься над сложным вопросом: как приготовить из этого трофея вкусные блюда.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Животные
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar